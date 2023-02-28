Минтруд РФ предложил доиндексировать социальные пенсии на 3,3%

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Министерство труда и социальной защиты РФ предложило повысить социальные пенсии с 1 апреля текущего года в дополнение к ранее проведенной индексации. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве указали на то, что с 1 июня прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, страховые и социальные пенсии были, согласно поручению президента РФ, проиндексированы на 10%.

"С 1 января прожиточный минимум вырос еще на 3,3%. С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимумом еще на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума", – заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Таким образом, за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил, что с 1 марта Социальный фонд РФ начнет предоставлять федеральные меры поддержки в новых регионах России. С этой же даты начнут выплачивать пенсии и социальные выплаты.



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