Соцфонд РФ начнет предоставлять пенсии и соцвыплаты в новых регионах с 1 марта

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Социальный фонд РФ начнет предоставлять федеральные меры поддержки в новых регионах России с 1 марта. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он добавил, что жители этих регионов уже сейчас могут обращаться в отделения фонда для консультации и подготовки документов.

В частности, с 1 марта Соцфонд начнет назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Как отметил Котяков, некоторые федеральные меры поддержки доступны уже сейчас. К примеру, маткапитал и единое пособие для семей с детьми.

Для оформления пенсии необходимо предоставить документы, подтверждающие трудовой стаж. Если таких документов на руках нет, можно предоставить справку, выданную региональной межведомственной комиссией. При расчете размера пенсии заработок за годы с момента введения системы индивидуального персучета будет установлен по уровню средней зарплаты в Крыму и Ростовской области.

Кроме того, с 1 марта жители новых регионов смогут получать выплаты по обязательному социальному страхованию. В данном случае для расчета размеров пособий будут использовать данные о трудовом доходе с момента вхождения субъектов в состав РФ.

Ранее сообщалось о том, что думские депутаты в ходе собрания одобрили сразу во втором и третьем чтениях закон об особенностях пенсионного и социального обеспечения в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Владимир Путин заявил, что в новых регионах России уже идет работа по восстановлению социальной сферы, несмотря на все трудности. Президент РФ поручил Минздраву РФ и впредь уделять особое внимание решению этой задачи.

Путин утвердил российские пенсионные нормы в новых регионах с 1 марта

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