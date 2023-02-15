Путин сообщил, что в новых регионах РФ уже идет работа по восстановлению социальной сферы

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В новых регионах России уже идет работа по восстановлению социальной сферы, несмотря на все трудности. Об этом заявил Владимир Путин во время участия по видеосвязи в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких субъектах России.

"Речь идет о районных больницах, поликлиниках и амбулаториях в Саратовской, Белгородской, Липецкой областях, в Кабардино-Балкарской Республике и Красноярском крае, а также в Запорожской области. В этом регионе, как и на Донбассе, в Херсонской области, несмотря на все сложности, уже сейчас идет работа по восстановлению социальной сферы, в том числе системы здравоохранения", – отметил президент РФ.

Путин поручил Минздраву РФ и впредь уделять особое внимание решению этой задачи. Кроме того, президент России добавил, что в целом по стране предстоит сделать еще много для того, чтобы повысить доступность и качество медпомощи. Именно для этого, по его словам, и реализуется профильный национальный проект "Здравоохранение", а с 2021 года были начаты региональные программы модернизации первичного звена.

Президент отметил, что за последние два года эти программы охватили более 10 тысяч объектов первичного звена здравоохранения, за счет ресурсов этих программ были отремонтированы здания поликлиник, больниц, а также возведены новые корпуса, закуплено необходимое оборудование и транспорт.

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