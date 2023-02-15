Генерал Картаполов призвал не ждать от ГД "волнующих решений" после послания Путина

Фото: vk.com/akartapolov

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов призвал не ждать "волнующих решений" в военной сфере после заседания нижней палаты парламента, которое состоится на следующий день после послания Владимира Путина Федеральному собранию.

"Мы не знаем содержания послания, но, по нашим ощущениям, мы не ожидаем решений, которые могли бы взволновать общество", – сообщил Картаполов РБК.

По мнению генерала, российский лидер будет говорить о "важных вещах", однако ждать объявления новой волны мобилизации в стране или других крупных решений, касающихся спецоперации на Украине, не стоит.

План заседания нижней палаты парламента на 22 февраля уже подготовлен, сообщил Картаполов. Мероприятие было запланировано давно.

Вместе с тем депутат обратил внимание, что принять законопроект за один день невозможно. Предварительно он должен пройти ряд согласований и процедур, порядок которых нарушать нельзя.

Послание Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что в ходе послания Путин затронет вопросы спецоперации, а также экономической и социальной сфер.

Помимо этого, 21 февраля в Гостином дворе ожидается присутствие российских военных – участников специальной военной операции на Украине.



Путин огласит послание парламенту 21 февраля

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