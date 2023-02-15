Песков назвал формальностью заложенный телеканалами час эфира на послание Путина

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о длительности послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Представители СМИ отметили, что российские телеканалы выделили час на трансляцию, и поинтересовались, соответствует ли это время реальной продолжительности выступления президента.

"Это формальность", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин огласит свое послание парламенту 21 февраля в Гостином дворе. По словам пресс-секретаря российского лидера, на встрече будут присутствовать военнослужащие РФ – участники спецоперации на Украине. Он заявил, что основная тема выступления будет посвящена СВО, а также текущей обстановке в экономике и социальной сфере.

Песков также уточнил, что на мероприятие не будут аккредитовывать журналистов иностранных СМИ из недружественных стран.

Путин огласит послание парламенту 21 февраля

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