17:07Общество
Песков назвал формальностью заложенный телеканалами час эфира на послание Путина
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о длительности послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Представители СМИ отметили, что российские телеканалы выделили час на трансляцию, и поинтересовались, соответствует ли это время реальной продолжительности выступления президента.
"Это формальность", – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее стало известно, что Путин огласит свое послание парламенту 21 февраля в Гостином дворе. По словам пресс-секретаря российского лидера, на встрече будут присутствовать военнослужащие РФ – участники спецоперации на Украине. Он заявил, что основная тема выступления будет посвящена СВО, а также текущей обстановке в экономике и социальной сфере.
Песков также уточнил, что на мероприятие не будут аккредитовывать журналистов иностранных СМИ из недружественных стран.
Путин огласит послание парламенту 21 февраля
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