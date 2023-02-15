Послание Путина парламенту продлится около часа

Фото: kremlin.ru

Послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут по федеральным каналам во вторник, 21 февраля. Согласно программе телепередач, оно продлится около часа.

Первый канал, "Россия 1" и НТВ покажут послание президента РФ в 12:00. После этого, в 13:00, на каналах начнутся другие программы.

Послание состоится в Гостином дворе. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на встрече будут присутствовать военные РФ – участники спецоперации на Украине. Он заявил, что основная тема в выступлении российского лидера будет о СВО, а также текущей обстановке в экономике и социальной области.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что на мероприятие не будут аккредитовывать журналистов иностранных СМИ из недружественных стран.

Путин огласит послание парламенту 21 февраля

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