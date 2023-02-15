Песков не стал комментировать внеплановые заседания Госдумы и Совфеда

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о внеплановых заседаниях Госдумы и Совфеда, назначенных на 22 февраля. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В связи с повесткой дня палат нашего парламента я рекомендую туда обращаться", – сказал он, уточнив, что заседания будут посвящены рассмотрению ряда законопроектов.

Ранее в среду, 15 февраля, стало известно, что 22 февраля пройдут внеплановые заседания двух палат Федерального собрания. С утра соберутся депутаты Госдумы, а после этого, в 15:00 по московскому времени – Совет Федерации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила, что заседание верхней палаты парламента РФ перенесут на 22 февраля в связи с просьбой кабмина принять несколько законов до 1 марта. По ее словам, речь идет о поправках в Налоговый и Бюджетный кодексы.

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