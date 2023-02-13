В СФ предположили, что "великим событием" для РФ 23 февраля может стать капитуляция Киева

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Капитуляция Киева может стать великим событием для России, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимира Джабарова.

Джабаров отметил, что накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о великих событиях 23 и 24 февраля, которые запомнит Россия.

"Он сообщил о политических, дипломатических, санкционных решениях. Может быть, капитуляция от Украины?" – сказал сенатор.

По словам Джабарова, заявление Кулебы ничем не обосновано, поэтому к его словам стоит относиться спокойно.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что в США намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала спецоперации России на Украине.

Пресс-секретарь отметила, что в Белом доме не имеют планов по поводу поездки президента страны Джозефа Байдена в Европу в связи с годовщиной.



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