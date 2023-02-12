Захарова назвала единственный для Запада выход в ситуации с Украиной

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв Польши поставить Киеву больше оружия. По словам дипломата, это только усугубит ситуацию.

"Обреченные, оно вам не поможет. Лишь усугубит", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства считает покаяние единственным, что может помочь Западу урегулировать конфликт.

"Покаяние в содеянном – единственный выход для Запада", – подытожила она.

Ранее в интервью Le Figaro президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия победит в конфликте с Украиной, если западные страны в срочном порядке не передадут Киеву дополнительные вооружения.



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