13:51Политика
Захарова назвала единственный для Запада выход в ситуации с Украиной
Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв Польши поставить Киеву больше оружия. По словам дипломата, это только усугубит ситуацию.
"Обреченные, оно вам не поможет. Лишь усугубит", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Представитель внешнеполитического ведомства считает покаяние единственным, что может помочь Западу урегулировать конфликт.
"Покаяние в содеянном – единственный выход для Запада", – подытожила она.
Ранее в интервью Le Figaro президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия победит в конфликте с Украиной, если западные страны в срочном порядке не передадут Киеву дополнительные вооружения.
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