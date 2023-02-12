РФ победит на Украине, если Запад срочно не передаст ВСУ оружие – польский президент

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Российская сторона победит на Украине, если западные государства в срочном порядке не передадут украинским Вооруженным силам необходимое вооружение. Таким мнением поделился президент Польши Анджей Дуда в интервью Le Figaro, опубликованное на сайте польского лидера.

"Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, то (президент РФ Владимир. – Прим. ред.) Путин может победить", – заявил он.

Между тем депутат российской Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что поставками вооружения Киеву западные государства толкают мир к смертельной опасности и апокалипсису.

Парламентарий считает, что таким образом Запад открывает ящик Пандоры. Шеремет подчеркнул, что в нынешней ситуации главы всех государств обязаны обдумывать свои действия в области международных отношений.

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