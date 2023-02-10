В Сети появились первые кадры применения танка Т-14 "Армата" в зоне спецоперации

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В сети опубликовали кадры применения новейшего российского танка Т-14 "Армата" в зоне спецоперации. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны".

Короткий видеоролик демонстрирует, как танк стоит в поле и производит выстрел из пушки.

Ранее сообщалось, что российская армия использовала в спецоперации на Украине новейший танк Т-90М "Прорыв". Боевая машина была задействована на Херсонском направлении, экипаж танка высоко оценивал его возможности.

До этого сообщалось, что армия России получила очередную партию танков Т-90М "Прорыв". Задача гособоронзаказа в срок была выполнена "Уралвагонзаводом".

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