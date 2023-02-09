Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна увеличивать производство вооружений, пока украинская сторона "клянчит самолеты, ракеты и танки" у Запада. Об этом он сказал на совещании в рамках посещения Омского завода транспортного машиностроения. Кадры появились в его телеграм-канале.

"Как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки", – подчеркнул он.

По словам политика, перед российским оборонно-промышленным комплексом стоит задача произвести и модернизировать тысячи танков.

Ранее Медведев заявил, что украинская сторона вместе с ее президентом Владимиром Зеленским не просуществовала бы и дня без оружия Североатлантического альянса и денежных средств западных государств.

Также зампред Совбеза обещал, что поставки вооружений российской армии существенно вырастут в этом году. Он сделал акцент на том, что ВС РФ нанесут сокрушительное поражение украинским войскам, которые были "раскормлены" поставками западного оружия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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