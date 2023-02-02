Поставки всех видов вооружений в ВС РФ вырастут в 2023 году – Медведев

Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что поставки вооружений российской армии существенно вырастут в этом году. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

"Наши вооруженные силы регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов. Поставки всех видов ВВСТ существенно вырастут в 2023 году", – говорится в его публикации.

Медведев добавил, что ВС РФ нанесут сокрушительное поражение украинским войскам, которые были "раскормлены" поставками западного оружия.

Ранее зампред Совбеза назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной и подчеркнул, что Россия в ней победит. Он упомянул слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который напомнил, что РФ привыкла бороться до конца, победила Наполеона и Гитлера.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружений

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