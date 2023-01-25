Медведев заявил, что Украина скоро потеряет выход к морю

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина скоро лишится выхода к морским водам. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

Так Медведев отреагировал на просьбы украинского замминистра иностранных дел Андрея Мельника поставить Вооруженным силам Украины самолеты и подводные лодки.

"Субмарины – это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря", – говорится в его публикации.

Что касается самолетов, Медведев заявил, что на украинской территории не осталось нормальных взлетных полос, а небо закрыто.

Ранее зампред Совбеза назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной и подчеркнул, что Россия в ней победит. Медведев упомянул слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который напомнил, что РФ привыкла бороться до конца, победила Наполеона и Гитлера.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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