Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной и подчеркнул, что Россия в ней победит. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Медведев упомянул слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который напомнил, что Россия привыкла бороться до конца, победила Наполеона и Гитлера, и призвал вооружать Украину.

"Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м", – написал Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ прокомментировал прозвучавшие на форуме в Давосе заявления о том, что Россия "должна проиграть" на Украине. Замглавы СБ подчеркнул, что ядерные державы не проигрывают в крупных конфликтах, от которых зависит их судьба. Медведев отметил, что западные политики не могут сделать элементарный вывод о том, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может привести к ядерной войне.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Медведа полностью соответствуют ядерной доктрине России.

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