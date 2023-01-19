12:58Политика
Песков не увидел в словах Медведева противоречий с российской ядерной доктриной
Фото: kremlin.ru
Слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что в случае проигрыша ядерной державы в вооруженном противостоянии может быть спровоцирован ядерный конфликт, соответствуют ядерной доктрине РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину. Никаких противоречий там нет", – ответил Песков на вопрос, означают ли слова Медведева готовность РФ применить ядерное оружие или изменить доктрину.
Медведев сделал подобное заявление в ответ на мнение западных политиков, которые считают, что мир будет установлен, когда российская сторона потерпит поражение.
Зампред СБ РФ заявил, что ядерные державы никогда не проигрывали в конфликтах, от которых зависит их судьба.
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