Путин может потопить НАТО в случае агрессии Альянса – СМИ

Фото: kremlin.ru

Россия может потопить страны Североатлантического альянса с помощью новейших ядерных торпед "Посейдон". Об этом сообщил журналист британской газеты Express Джек Уолтерс.

Он отметил, что российские ядерные ракеты способны "погрузить Великобританию в морскую пучину".

По словам Уолтерса, такое оружие производит минимум шума и умеет отлично маневрировать, в результате чего становится неуязвимым для Альянса. Также журналист обратил внимание на то, что подводная лодка может нести до шести торпед.

О разработке "Посейдона" стало известно в 2018 году. Владимир Путин сделал соответствующее заявление в послании Федеральному собранию. Лидер государства подчеркнул, что подводные беспилотники могут снабжаться как обычными, так и ядерными боеприпасами.

Ранее стало известно, что Путин анонсировал строительство еще четырех атомных подводных лодок в ближайшее время. Он отметил, что российские атомные ракетоносцы в мире не имеют аналогов по многим характеристикам.

Кроме того, подводные и надводные корабли оснащены современными системами навигации, связи и гидроакустики, оборудованы высокоточным оружием и роботизированными комплексами.

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