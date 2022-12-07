Путин присвоил звание адмирала командующему Балтфлотом Лиине

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Владимир Путин присвоил командующему Балтийским флотом ВМФ РФ Виктору Лиине звание адмирала. Соответствующий указ президента России размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: <...> адмирала – Лиине Виктору Николаевичу", – указано в документе.

Ранее Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно депутата парламента ДНР Марию Пирогову. Парламентарий погибла 6 декабря в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск.

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