Путин присвоил 277-му бомбардировочному авиационному полку название "гвардейский"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о присвоении 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку названия "гвардейский". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что российский лидер присвоил подобное наименование за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество.

До этого президент России присвоил название "гвардейский" четырехсотому самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку. Отмечалось, что полк получил свое название за массовый героизм и отвагу, а также стойкость и мужество.

Также Путин присвоил морскому пехотинцу с позывным Струна звание Героя России. Боец в свое время прославился в ходе сражений за Мариуполь. Сейчас известно, что пехотинец подорвался на мине и потерял ногу.

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