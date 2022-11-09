14:22Политика
Путин присвоил 277-му бомбардировочному авиационному полку название "гвардейский"
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о присвоении 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку названия "гвардейский". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что российский лидер присвоил подобное наименование за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество.
До этого президент России присвоил название "гвардейский" четырехсотому самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку. Отмечалось, что полк получил свое название за массовый героизм и отвагу, а также стойкость и мужество.
Также Путин присвоил морскому пехотинцу с позывным Струна звание Героя России. Боец в свое время прославился в ходе сражений за Мариуполь. Сейчас известно, что пехотинец подорвался на мине и потерял ногу.
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