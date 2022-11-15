Путин присвоил звание "Город воинской славы" Мариуполю и Мелитополю

Фото: kremlin.ru

Мариуполь и Мелитополь были удостоены звания "Город воинской славы". Соответствующие документы подписал Владимир Путин.

Из указов следует, что это звание было присвоено городам за мужество, стойкость и массовый героизм, которые были проявлены защитниками в ходе борьбы за свободу и независимость страны.

Ранее глава государства присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему в зоне специальной военной операции на Украине. В РПЦ отмечали, что священнослужитель погиб 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей.

До этого президент встретился с Еленой Карабет – дочерью погибшей в ДНР полковника Ольги Качуры – и передал ей звезду Героя России. Сообщалось, что Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году.

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