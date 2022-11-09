Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко

Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Из указа главы государства следует, что Стремоусов получил награду за мужество и отвагу, которые были проявлены при исполнении служебного долга.

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, которое случилось в среду, 9 ноября. Все произошло на пересечении трасс М-14, которая ведет на Херсон, и Р-47 – в сторону Новой Каховки.

Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что виноватым в случившемся является водитель большегруза. Он отметил, что водитель авто, в котором находился Стремоусов, не справился с управлением, пытаясь избежать аварии.

Гибель заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова подтвердил в том числе временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо. По его словам, у Стремоусова осталось пятеро детей, еще один должен родиться в ближайшее время.

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