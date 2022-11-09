Врио губернатора Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП

Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Сальдо сообщил, что его заместитель погиб на территории Херсонской области.

"Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. <...> Кирилл был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области", – написал врио губернатора региона.

Он подчеркнул, что Стремоусов работал без автомата, но с помощью своего слова. По словам Сальдо, замглавы Херсонской области всегда искренне говорил о происходящих событиях.

"Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно", – сказал глава региона.

Сальдо подчеркнул, что у Стремоусова осталось пятеро детей, еще один должен родиться в скором времени. Он также пообещал позаботиться о семье своего заместителя.

О гибели Стремоусова в результате ДТП стало известно 9 ноября. Эту информацию подтвердили в администрации области, однако в региональном Минздраве подчеркнули, что официальной информации о смерти вице-губернатора пока нет.

Министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев подтвердил факт автомобильной аварии и пояснил, что врачам предстоит выяснить состояние Стремоусова. Известно, что происшествие случилось на трассе Херсон – Армянск.



Минздрав не подтвердил гибель замглавы Херсонской области Стремоусова

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