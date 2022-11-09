Минздрав не подтвердил гибель замглавы Херсонской области Стремоусова

Фото: телеграм-канал "Кирилл Стремоусов"

Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов попал в ДТП, но информация о его гибели не является официальной. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев добавил, что в настоящее время медики выясняют, в каком состоянии находится Стремоусов. Он пообещал предоставить сведения, как только врачи дадут точную информацию.

Ранее Ильмиев рассказал, что вице-губернатор Херсонской области попал в автомобильную аварию на трассе Херсон – Армянск. Гибель Стремоусова подтвердили в администрации региона, а губернатор Севастополя Михаил Развозжаев выразил соболезнования родным и близким погибшего.



Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

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