Вице-губернатор Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Фото: телеграм-канал "Кирилл Стремоусов"

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы субъекта.

Министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев, в свою очередь, рассказал, что происшествие случилось на трассе Херсон – Армянск. По его словам, на место была направлена машина скорой помощи.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он рассказал, что познакомился со Стремоусовым недавно. Гибель вице-губернатора Херсонской области он назвал невосполнимой утратой.

"Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром…" – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Еще утром 9 ноября Стремоусов выступил с заявлением, в котором рассказал, что Вооруженные силы Украины и украинские наемнические формирования несут значительные потери на херсонском направлении.

По его словам, в числе украинских бойцов были англоговорящие и польские солдаты. Тогда он добавил, что противник уперся в линию обороны ВС РФ.



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