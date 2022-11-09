Рогов назвал виновника ДТП, в котором погиб Стремоусов

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Виновником аварии, в которой погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, стал водитель грузового автомобиля. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

"Виновником ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Рогова, водитель автомобиля, в котором находился Стремоусов, не справился с управлением, пытаясь избежать аварии. Рогов также сообщил, что в результате ДТП бронированное авто разорвало на части.

По информации Минздрава региона, в аварии также получили травмы два человека. В настоящее время им оказывают всю необходимую помощь.

Смертельное ДТП произошло в среду, 9 ноября. Авария случилась на пересечении трасс М-14, которая ведет на Херсон, и Р-47 – в сторону Новой Каховки.

Гибель заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова подтвердил в том числе временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо. По его словам, у Стремоусова осталось пятеро детей, еще один должен родиться в ближайшее время.



Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

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