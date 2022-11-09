Водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения – СМИ

Фото: TACC/Сергей Мальгавко

Водитель автомобиля, в котором был замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, не справился с управлением, в результате чего и произошла смертельная авария. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации СМИ, он пытался уйти от столкновения с грузовиком. Уточняется, что авария произошла на пересечении трасс М-14, которая ведет на Херсон, и Р-47 – в сторону Новой Каховки.

"Виновником ДТП, предположительно, стал водитель грузовика, который подрезал или другой маневр опасный совершил. Вероятнее всего, водитель бронированного Lexus не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком на развязке", – уточнил источник.

Он также добавил, что следователи в настоящее время работают на месте ДТП.

О гибели Стремоусова в результате аварии стало известно 9 ноября. Эту информацию подтвердили в администрации области.

В свою очередь, член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что в результате ДТП бронированное авто разорвало на части.

По информации Минздрава региона, в аварии также получили травмы два человека. В настоящее время им оказывают всю необходимую помощь.

Гибель Стремоусова также подтвердил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, у Стремоусова осталось пятеро детей, еще один должен родиться в ближайшее время.

Он подчеркнул, что Стремоусов работал без автомата, но с помощью слова. По словам Сальдо, замглавы Херсонской области всегда искренне говорил о происходящих событиях.



Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

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