Военкор прокомментировал данные о присутствии при ДТП с участием Стремоусова

Фото: телеграм-канал "Кирилл Стремоусов"

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что не был рядом с заместителем руководителя администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в момент аварии.

"С удивлением узнал, что в момент ДТП находился в машине со Стремоусовым и выжил. Я не был с ним в одном авто и не знаю, где он разбился", – написал он в своем телеграм-канале.

Коц уточнил, что лично видел Стремоусова всего один раз неделю назад.

О том, что замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщил ранее пресс-секретарь главы субъекта.

В свою очередь, глава Минздрава региона Вадим Ильмиев уточнил, что авария произошла на трассе Херсон – Армянск.

Гибель Стремоусова также подтвердил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, у Стремоусова осталось пятеро детей, еще один должен родиться в ближайшее время.



Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

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