Академик предложил вернуть кораблям ВМФ РФ тактическое ядерное оружие

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Кораблям Военно-морского флота России должно быть возвращено тактическое ядерное оружие, заявил почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.

"Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами – вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах", – приводит слова Илькаева РИА Новости.

По его мнению, данный вопрос должен быть обсужден в Совете безопасности РФ. Он также напомнил, что решение о сокращении вооружения было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с Соединенными Штатами.

"Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. <...> А ведь никого официального соглашения нет. Это, можно сказать, "джентльменское соглашение", – добавил он.

Уточняется, что сейчас в боевом составе российского Военно-морского флота находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, способными нести ядерные заряды.

Накануне в министерстве иностранных дел РФ напомнили, что Москва сможет использовать силы ядерного реагирования только как ответную меру на агрессию или при угрозе существования государства.

Ранее журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир заявил, что презентация концепт-проекта атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия-2022" является сигналом России недоброжелателям. Дизайн будущей субмарины журналист назвал "радикальным".

