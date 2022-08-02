Эксперт объяснил, что важно понять в новой Морской доктрине РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Новая Морская доктрина РФ, утвержденная Владимиром Путиным, закрепила курс на усиление морской мощи России не только в военной отрасли, но и во всех остальных ее аспектах, заявил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Он пояснил, что морскую мощь государства наравне с военным флотом формируют торговый, научный и рыболовецкий флоты.
"После развала СССР мы действительно потеряли значительную часть научных институтов и инфраструктуры. Но не настолько, чтобы сейчас в своем развитии плясать от "ботика Петра", – заявил Крамник.
Он отметил, что многие судостроительные заводы перешли Украине, однако многие промышленные предприятия остались российскими. В качестве примера Крамник назвал санкт-петербургский судостроительный комплекс, обладающий огромными мощностями.
"Относительно доминирования США в миром океане в новой доктрине отмечается, что России не нужно соперничать со Штатами везде, где они есть. Нам нужно иметь возможности решать свои задачи вопросы там, где нужно нам. Речь в первую очередь, об экономике", – добавил специалист.
31 июля Владимир Путин подписал указы об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота и Морской доктрины Российской Федерации. Церемония состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом парада ВМФ.
В частности, новая Морская доктрина РФ предусматривает увеличение доли судов, которые ходят под российским флагом, в общей численности мирового торгового флота. Кроме того, согласно новой стратегии, гражданские суда и экипажи в военное время могут быть введены в состав ВС РФ.
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