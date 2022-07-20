Решение о судьбе атомной подлодки "Дмитрий Донской" примут в декабре 2022 года – СМИ

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Решение о судьбе тяжелого атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Дмитрий Донской" будет принято в конце 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли и силовых структурах.

Один из собеседников агентства сообщил, что информация о выводе лодки из состава Военно-морского флота России не соответствуют действительности.

"Корабль в данную минуту выполняет учебно-боевые задачи в море, участвует в мероприятиях боевой подготовки. Он останется в боевом строю как минимум до конца года", – уточнил источник.

Как рассказал представитель кораблестроительной отрасли, в декабре 2022 года специалисты оценят техническое состояние корабля, а также уровень запаса ядерного топлива.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщили, что подводную лодку "Дмитрий Донской" вывели из боевого состава ВМФ России и планируют утилизировать. В материале напоминали, что имя "Дмитрий Донской" уже присвоили другой АПЛ класса "Борей-А", которую заложили в прошлом году на "Севмаше".

