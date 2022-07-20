Решение о судьбе атомной подлодки "Дмитрий Донской" примут в декабре 2022 года – СМИ

12:28
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Решение о судьбе тяжелого атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Дмитрий Донской" будет принято в конце 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли и силовых структурах.
Один из собеседников агентства сообщил, что информация о выводе лодки из состава Военно-морского флота России не соответствуют действительности.
"Корабль в данную минуту выполняет учебно-боевые задачи в море, участвует в мероприятиях боевой подготовки. Он останется в боевом строю как минимум до конца года", – уточнил источник.
Как рассказал представитель кораблестроительной отрасли, в декабре 2022 года специалисты оценят техническое состояние корабля, а также уровень запаса ядерного топлива.
Ранее СМИ со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщили, что подводную лодку "Дмитрий Донской" вывели из боевого состава ВМФ России и планируют утилизировать. В материале напоминали, что имя "Дмитрий Донской" уже присвоили другой АПЛ класса "Борей-А", которую заложили в прошлом году на "Севмаше".
Крупнейшую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской" вывели из состава ВМФ РФ – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: