Поезда не будут ходить между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" БКЛ с 23 июля

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Безопасность

12:28

Решение о судьбе атомной подлодки "Дмитрий Донской" примут в декабре 2022 года – СМИ

безопасность

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Решение о судьбе тяжелого атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Дмитрий Донской" будет принято в конце 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли и силовых структурах.

Один из собеседников агентства сообщил, что информация о выводе лодки из состава Военно-морского флота России не соответствуют действительности.

"Корабль в данную минуту выполняет учебно-боевые задачи в море, участвует в мероприятиях боевой подготовки. Он останется в боевом строю как минимум до конца года", – уточнил источник.

Как рассказал представитель кораблестроительной отрасли, в декабре 2022 года специалисты оценят техническое состояние корабля, а также уровень запаса ядерного топлива.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщили, что подводную лодку "Дмитрий Донской" вывели из боевого состава ВМФ России и планируют утилизировать. В материале напоминали, что имя "Дмитрий Донской" уже присвоили другой АПЛ класса "Борей-А", которую заложили в прошлом году на "Севмаше".

Крупнейшую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской" вывели из состава ВМФ РФ – СМИ

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать