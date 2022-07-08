Подлодка – носитель "Посейдонов" передана ВМФ России

15:02
Фото: sevmash.ru
Военно-морской флот получил первый носитель "Посейдонов", подводную лодку специального назначения "Белгород", сообщается на сайте предприятия "Севмаш".
"Подводная лодка "Белгород" открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана", – отметил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.
По его словам, передовые достижения науки и новейшие технологии использовались для строительства подлодки.
Евменов также отметил самоотверженный труд работников "Севмаша", инженеров и конструкторов "ЦКБ МТ "Рубин", а также специалистов ВМФ, подчеркнув выполнение задачи по созданию подлодки "Белгород".
Как добавили в пресс-службе, "Белгород" предназначается для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных операций, а также может быть использован как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов.
Ранее заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в море в 2023 году. Сейчас он проходит модернизацию на предприятии "Севмаш".
По его словам, в процессе ремонта и модернизации крейсера приходится решать много вопросов, связанных с энергетикой и вооружением корабля. В частности, речь идет о работах по комплексу ракетного оружия.
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