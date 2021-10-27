Тихоокеанский флот получит четыре новые подлодки

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Тихоокеанский флот в ближайшие годы получит четыре атомные подводные лодки, которые укрепят морскую составляющую Стратегических ядерных сил РФ. Об этом рассказал начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

"Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок: два "Борея" и два "Ясеня". Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях", – приводит слова Наварского РИА Новости.

Он отметил, что ожидается поступление обновленных крейсеров проекта 955 "Борей-А", которые являются носителями межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава". Подлодки оснащены современными видами вооружения, системами наблюдения и применения оружия.

Наварский добавил, что для Тихоокеанского флота строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" – "Новосибирск" и "Красноярск".

Ранее стало известно, что до конца текущего года Военно-морской флот России получит сразу три атомные подводные лодки.

Речь идет о многоцелевой подлодке "Новосибирск", которую сдадут в декабре, стратегической "Князь Олег", которую передадут флоту в сентябре, и носителе беспилотных "Посейдонов" "Белгород".