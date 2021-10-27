Тихоокеанский флот получит четыре новые подлодки

09:13
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Тихоокеанский флот в ближайшие годы получит четыре атомные подводные лодки, которые укрепят морскую составляющую Стратегических ядерных сил РФ. Об этом рассказал начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.
"Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок: два "Борея" и два "Ясеня". Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях", – приводит слова Наварского РИА Новости.
Он отметил, что ожидается поступление обновленных крейсеров проекта 955 "Борей-А", которые являются носителями межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава". Подлодки оснащены современными видами вооружения, системами наблюдения и применения оружия.
Наварский добавил, что для Тихоокеанского флота строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" – "Новосибирск" и "Красноярск".
Ранее стало известно, что до конца текущего года Военно-морской флот России получит сразу три атомные подводные лодки.
Речь идет о многоцелевой подлодке "Новосибирск", которую сдадут в декабре, стратегической "Князь Олег", которую передадут флоту в сентябре, и носителе беспилотных "Посейдонов" "Белгород".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: