Китай видит "грозный сигнал" ВМФ России Западу

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Китай считает, что наращивая силы военно-морского флота Россия подает грозные сигналы Западу, что заслуживает внимания. Об этом пишет издание "Синьхуа".

"Можно сказать, что с начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, давая отпор Западу", – написал автор статьи.

Речь идет о развитии флота России по нескольким направлениям: строительство кораблей, передовые разработки подлодок "Белгород" и "Князь Олег", а также ожидается появление десантного корабля и легкого фрегата-невидимки.

Помимо этого, Китай обращает внимание на учения ВМФ РФ за пределами своих территориальных вод. Флот стал чаще имитировать боевые действия в Средиземном море и Тихом океане.

Активная модернизация флота связана с влиянием внешних и внутренних факторов, в том числе ухудшением российско-американских отношений и необходимостью обеспечивать безопасность многочисленных водных маршрутов, считает автор статьи.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года Военно-морской флот России получит сразу три атомные подводные лодки. Речь идет о многоцелевой подлодке "Новосибирск", стратегической "Князь Олег" и носителе беспилотных "Посейдонов" "Белгород".