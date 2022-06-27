Старейшая подлодка Черноморского флота "Алроса" выйдет в море впервые за 8 лет

Фото: ТАСС/Олег Кулешов
Старейшая подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) "Алроса" впервые за восемь лет выйдет в море для проведения ходовых испытаний после модернизации и ремонта, сообщает ТАСС.
Уточняется, что после модернизации "Алроса" стала носителем комплекса "Калибр-ПЛ".
"Лодка полностью готова к выходу на заводские ходовые испытания, выход состоится в самое ближайшее время", – отметили на 13-м судоремонтном заводе флота.
Отмечается, что подводная лодка строилась на заводе "Красное Сормово" и относилась к экспериментальному проекту 877. Вместо винта на "Алросе" установлен водометный движитель, благодаря которому передвижение лодки становится максимально скрытным.
Ранее заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в море в 2023 году. Сейчас он проходит модернизацию на предприятии "Севмаш".
По его словам, в процессе ремонта и модернизации крейсера приходится решать много вопросов, связанных с энергетикой и вооружением корабля. В частности, речь идет о работах по комплексу ракетного оружия.
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