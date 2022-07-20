Крупнейшую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской" вывели из состава ВМФ РФ – СМИ

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Крупнейшую в мире стратегическую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской" вывели из боевого состава ВМФ России. Об этом со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, подлодка будет утилизирована. Он также напомнил, что имя "Дмитрий Донской" уже присвоили другой АПЛ класса "Борей-А", которую заложили в прошлом году на "Севмаше".
Отмечается, что атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" вошла в боевой состав флота в 1980 году. В 2002 году ее модернизировали и перевооружили на "Булаву" для испытаний этой ракеты перед принятием на вооружение.
Ранее сообщалось, что Военно-морской флот РФ получил первый носитель "Посейдонов" – подводную лодку специального назначения "Белгород".
Как отмечал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, субмарина открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана.
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