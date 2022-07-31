Путин перед началом парада ВМФ обошел линию боевых кораблей в Кронштадте

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин перед началом Главного военно-морского парада обошел на катере "Раптор" линию боевых кораблей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин <...> обходит на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, приветствует и поздравляет личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота", – говорится в сообщении.

Отмечается, что главу государства сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, и временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.

