РФ увеличит долю судов, которые ходят под российским флагом

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Новая Морская доктрина РФ предусматривает увеличение доли судов, которые ходят под российским флагом, в общей численности мирового торгового флота. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приоритетными направлениями развития морского транспорта являются: <…> значительное увеличение доли судов, плавающих под государственным флагом Российской Федерации, в общем количестве судов мирового торгового флота", – говорится в тексте.

Отмечается, что данную задачу планируется реализовать за счет введения льготных субсидий, устранения излишних административных барьеров и использования других стимулирующих мер. Кроме того, согласно новой стратегии, гражданские суда и экипажи в военное время могут быть введены в состав ВС РФ.

"Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность в сфере морской деятельности имеют стратегически важное значение для повышения военно-морского потенциала Российской Федерации и направлены на обеспечение ввода в состав Вооруженных сил Российской Федерации заранее подготовленных гражданских судов и экипажей", – указано в документе.

При этом новая доктрина предусматривает расширение географии ежегодных заходов российских военных кораблей в порты иностранных государств.

Ранее, Владимир Путин подписал указы об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота и Морской доктрины Российской Федерации. Церемония состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом парада ВМФ.

Главный военно-морской парад прошел 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Большого Кронштадтского рейда. В этом году в нем приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысяч военнослужащих.