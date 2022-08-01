Ракетные комплексы "Циркон" поступят на вооружение флота РФ в ближайшее время

Российский военный флот в ближайшее время пополнится новым вооружением, среди которого – гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон".

Отмечается, что аналогов этого оружия нет во всем мире. Новое вооружение стало подарком морякам на день ВМФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.