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Москва 24

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Политика

11:01

Пекин выразил протест из-за попыток США ввести санкции против поставок нефти РФ в Китай

политика

Фото: depositphotos/jackmalipan

Китайские власти выступают категорически против попыток США ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти в КНР, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

По его словам, Пекин и Москва сотрудничают в торгово-экономическом плане на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения. Более того, сотрудничество двух стран не нацелено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних факторов.

"Мы решительно выступаем против незаконных односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции", – цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее сенаторы США призвали власти ввести санкции в отношении продажи российской нефти и других энергоносителей Китаю. По информации агентства Bloomberg, сенаторы Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер выступили авторами законопроекта, который подразумевает ввод штрафов для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о том, что Пекин заплатит высокую цену за попытки оказать помощь России. По его словам, угрозы в адрес Пекина со стороны Вашингтона являются недопустимыми.

По его словам, США нужно задуматься о своих ошибочных действиях, которые касаются ситуации на Украине. Лицзянь также посоветовал Вашингтону задуматься над созданием условий для мирных переговоров.

Также в Пекине заявили, что Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки.

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