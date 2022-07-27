Пекин выразил протест из-за попыток США ввести санкции против поставок нефти РФ в Китай

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Китайские власти выступают категорически против попыток США ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти в КНР, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
По его словам, Пекин и Москва сотрудничают в торгово-экономическом плане на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения. Более того, сотрудничество двух стран не нацелено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних факторов.
"Мы решительно выступаем против незаконных односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции", – цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее сенаторы США призвали власти ввести санкции в отношении продажи российской нефти и других энергоносителей Китаю. По информации агентства Bloomberg, сенаторы Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер выступили авторами законопроекта, который подразумевает ввод штрафов для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о том, что Пекин заплатит высокую цену за попытки оказать помощь России. По его словам, угрозы в адрес Пекина со стороны Вашингтона являются недопустимыми.
По его словам, США нужно задуматься о своих ошибочных действиях, которые касаются ситуации на Украине. Лицзянь также посоветовал Вашингтону задуматься над созданием условий для мирных переговоров.
Также в Пекине заявили, что Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки.
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