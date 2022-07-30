МО РФ показало работу вертолетов Ка-52

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 успешно выполняют боевые задачи на Украине. Видео их работы показало Минобороны РФ. В зоне спецоперации вертолеты уничтожили бронетехнику и опорные пункты ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

