Песков назвал фейком публикацию про данные США о потерях российской армии на Украине

Фото: depositphotos/etienjones

Публикация СМИ с американскими данными о потерях армии России на Украине не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он призвал не доверять этой публикации, назвав ее фейком.

"Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков. Это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться", – цитирует представителя Кремля "Газета.ру".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что зарубежные СМИ распространяют недостоверную информацию о проведении мобилизационных мероприятий в России. В министерстве добавили, что к проведению спецоперации на Украине привлекают лишь часть Вооруженных сил РФ и ее численности вполне достаточно для выполнения поставленных задач.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

