Украинские диверсанты попытались высадиться в Херсонской области – МО РФ

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Российские военные устранили группу украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ВС РФ открыли огонь по катерам ВМС Украины, в результате чего они вместе с находившимися на борту украинскими военными были уничтожены.

Ранее ФСБ России сообщила о срыве курируемой НАТО операции украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России. Отмечалось, что российских летчиков пытались завербовать, обещая им деньги и гражданство в ЕС. Взамен их просили доставить самолеты ВС РФ на подконтрольные ВСУ аэродромы.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

