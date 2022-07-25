Удар по военным объектам в порту Одессы не может повлиять на отгрузку зерна – Песков

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Удар ВС РФ по военной инфраструктуре морского порта Одессы не может и не должен повлиять на начало отгрузки зерна в соответствии со стамбульскими договоренностями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что удар связан исключительно с военной инфраструктурой и никоим образом не касается инфраструктуры, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна.

"Поэтому подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки", – заключил представитель Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что экспорт зерна по морю будет контролировать Координационный центр в Стамбуле.

Еще раньше российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

