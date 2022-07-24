Глава Минобороны Турции заявил о непричастности России к удару по порту Одессы

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия не причастна к обстрелу порта Одессы.

"В контактах, состоявшихся у нас сегодня с Россией, было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент", – сказал он в интервью CNN Turk.

Акар добавил, что в связи с инцидентом также провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры этой страны Александром Курбаковым, который принимал участие в подписании соглашения по экспорту зерна.

"Мы получили необходимую информацию. Они сообщили о факте ракетного нападения на один из пунктов погрузки в порту. Негативных последствий нет", – отметил глава МО Турции.

Он также выразил обеспокоенность тем, что этот инцидент произошел сразу после подписания соглашения по экспорту зерна.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Речь идет о соглашении между Россией, Турцией, Украиной и ООН о создании четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы исключить провокации и не допустить контрабанды оружия.

Еще один документ – меморандум между РФ и ООН – фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию ограничений против России на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений. Также были прописаны механизмы вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

