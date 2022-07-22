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Политика

22 июля, 23:56

Глава МО Турции анонсировал встречу с Шойгу по продовольственной теме

политика

Фото: depositphotos/Alexis84

Глава министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что проведет в ближайшее время встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу по продовольственной теме.

22 июля глава Минобороны РФ прибыл в Стамбул, где принял участие в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов и содействии России вывозу украинского зерна. Соглашение было подписано Россией, Турцией и ООН. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.

"После предварительной встречи, которую мы провели сегодня, в ближайшие дни проведем дополнительную встречу с господином Шойгу и нашими украинскими друзьями. Мы ожидаем, что персонал, который они выбрали, быстро направят их в наш координационный центр в Стамбуле", – сказал Акар в интервью телеканалу CNN Turk.

Министр национальной обороны Турции добавил, что у продуктовой сделки нет крайних сроков, она будет обновляться автоматически, если не будет проблем и возражений. Кроме того, по его словам, за безопасным входом и выходом судов с зерном из украинских портов будет следить турецкая сторона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул важность для России соглашения по экспорту украинского зерна в связи с возможным продовольственным кризисом. Он отметил, что необходимо разблокировать пути поставок на мировые рынки.

Представители РФ, Украины, Турции и ООН подписали соглашения по экспорту зерна

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