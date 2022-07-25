ВМФ РФ уничтожили базу с боеприпасами к HIMARS в Хмельницкой области

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Военно-морской флот России уничтожил базу с боеприпасами США к реактивным системам залпового огня HIMARS и гаубицам М777 в Хмельницкой области. Удар был нанесен крылатыми ракетами, сообщает Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777", – рассказали в ведомстве.

В Пентагоне ранее заявили, что Киев с учетом новых американских поставок будет владеть 12 реактивными системами залпового огня HIMARS. Также США планируют поставить на Украину боеприпасы к данным средствам.

В посольстве РФ заявили, что передача Вашингтоном артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации, если ВСУ будут использовать эти комплексы для ударов по территории России. По мнению дипломатов, в Белом доме игнорируют тот факт, что современное высокоточное оружие попадет в руки радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

