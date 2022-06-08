Передача США артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации – посольство

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Передача Соединенными Штатами артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации, если ВСУ будут использовать эти комплексы для ударов по территории России, предупредили в посольстве РФ в Вашингтоне.
"Администрация (США. – Прим. ред.) демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. <...> Это чревато непредсказуемыми последствиями", – говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.
По мнению дипломатов, в Белом доме игнорируют тот факт, что современное высокоточное оружие попадет в руки радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами.
Также в посольстве возмущены решением Вашингтона передать Киеву в рамках нового пакета помощи четыре вертолета Ми-17 российского производства. Дипломаты подчеркнули, что это является вопиющим нарушением с американской стороны обязательств перед Москвой. В частности, такая поставка требует письменного согласия России.
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новой партии военной помощи Украине. По его словам, в пакет вошли поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с боеприпасами. В Пентагоне уточнили, что также Украина получит 4 вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.
Как отмечал ранее Владимир Путин, смысл поставок РСЗО Украине заключается в необходимости восполнения потерь боевой техники, которые ВСУ понесли с начала военной спецоперации. Президент РФ отметил, что у Киева и раньше было аналогичное вооружение.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег США от поставки Украине дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что в таком случае Россия предпримет шаги для отражения атаки и защиты своей территории.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США нарушили контракт с РФ поставками вертолетов на Украину
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