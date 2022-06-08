Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Киеву – посол РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Если Соединенные Штаты решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для отражения атаки, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Даже не сомневаюсь в этом", – сказал посол в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
Владимир Путин ранее подчеркивал, если США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты, Россия начнет наносить удары по новым целям. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, отмечал, что в таком случае РФ может нанести удары по украинским государственным учреждениям и транспортной инфраструктуре.
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новой партии военной помощи Украине. По его словам, в пакет вошли поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с боеприпасами. В Пентагоне уточнили, что также Украина получит 4 вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.
До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал, что Украина не станет использовать системы HIMARS для нанесения ударов по территории РФ, если таковые получит.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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