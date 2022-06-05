Поставка Украине РСЗО связана с восполнением потерь ВСУ – Путин

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Поставка Киеву реактивных систем залпового огня со стороны США ничего не изменит, поскольку у Украины и раньше было аналогичное вооружение, заявил Владимир Путин.
"Здесь нет ничего нового. Вот эти системы залпового огня, ведь в украинской армии находятся на вооружении аналогичные системы советского, российского производства "Град", "Смерч", "Ураган", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Путина, смысл поставок РСЗО заключается в необходимости восполнения потерь боевой техники, которые ВСУ понесли с начала военной спецоперации. Также он пояснил, что дальность систем зависит от ракет, которые используются.
"Это ракеты, как раз которые на 45–70 километров в зависимости от типа ракеты летят. То же самое было и с теми "Градами", "Ураганами", "Смерчами", о которых я сказал. Там тоже дальность 40–70 километров, ничего нового нет", – объяснил он.
Ранее президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам лидера США, в пакет вошли поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с боеприпасами. В Пентагоне уточнили, что также Украина получит 4 вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.
До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал, что Украина не станет использовать системы HIMARS для нанесения ударов по территории РФ, если таковые получит.
В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Украина использует поставленные США ракетные системы против российских объектов, Вооруженным силам России придется действовать на поражение центров принятия решений. Он пригрозил ответом, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS. Медведев пояснил, что, говоря о центрах принятия решений, он в первую очередь имеет в виду министерство обороны и Генштаб Украины.
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