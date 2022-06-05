В США опасаются "непредсказуемых" последствий решения Байдена по Украине

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Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал в статье для журнала American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

"Безусловно, когда украинские войска получат эти ракетные системы, ничто не помешает им поражать цели на территории России", – предположил обозреватель.

Ранее президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам лидера США, в пакет вошли поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с боеприпасами. В Пентагоне уточнили, что также Украина получит 4 вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.

До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал, что Украина не станет использовать системы HIMARS для нанесения ударов по территории РФ, если таковые получит.

В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Украина использует поставленные США ракетные системы против российских объектов, Вооруженным силам России придется действовать на поражение центров принятия решений. Он пригрозил ответом, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS. Медведев пояснил, что, говоря о центрах принятия решений, он в первую очередь имеет в виду министерство обороны и Генштаб Украины.

